"فنون العمارة" تطلق مسابقة "تصميم مقعد"

وتستهدف المسابقة المصممين الصناعيين، ومصممي الأثاث والمنتجات، والمنتجات، والمعماريين، حيث تقدم الهيئة من خلال هذه المسابقة جوائز نقدية ومعنوية، حيث يبلغ إجمالي الجوائز النقدية 60 ألف ريال، بواقع 30 ألف ريال سعودي للمركز الأول، و20 ألف ريال للمركز الثاني، و10 آلاف ريال أيضًا للمركز الثالث، إلى جانب دعم الفائزين من خلال نشر مشاركاتهم عبر حسابات الهيئة في منصات التواصل الاجتماعي.