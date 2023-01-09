جامعة الملك سعود تفتح باب القبول بماجستير "التعليم المستمر" و"التنفيذي" للعام الجديد

وأضاف، أنه يجب تحقيق جميع الشروط العامة للقبول (للجامعة) والخاصة (للكليات والأقسام) عند تقديم الطلب خلال فترة التقديم عبر بوابة القبول، مبيناً أنه لن يتم إصدار قبول نهائي في حال عدم تحقيق الشروط كافة خلال فترة فتح البوابة، مبينًا أنه يحق لعمادة الدارسات العليا إلغاء الطلب، وكذلك التراجع عن قرار القبول في حال ثبت عدم صحة البيانات والوثائق المدخلة في بوابة القبول الإلكتروني.