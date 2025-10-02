"السماح للموظف بالتنازل عن جزء من راتبه مقابل خفض ساعات العمل".."البراهيم" تقترح

اختتمت البراهيم مقالها بالتأكيد على أن الدوام المخفض مقابل راتب أقل ليس رفاهية بل "استثمار ذكي"، يحفظ رأس المال البشري من التسرب، ويخلق فرصًا جديدة للشباب، ويحقق التوازن بين العمل والحياة. وأضافت أن هذه السياسة تمنح الموظف الشعور بأنه شريك في المنظومة لا عبء عليها، مشددة على أن "الإنسان السعودي هو الثروة الحقيقية التي تبنى عليها رؤية 2030"، مستشهدة بقول ولي العهد: "طموحنا أن نبني وطنًا أكثر ازدهارًا، يجد فيه كل مواطن ما يتمناه".