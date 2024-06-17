تدخّل عاجل وسباق مع الزمن ينقذ حاجّة عراقية من جلطة دماغية بـ"طبية الملك عبدالله"

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أنه فور تلقي البلاغ من الطوارئ عبر خدمة الخط الساخن، نُقلت المريضة بواسطة الهلال الأحمر إلى المدينة الطبية، وتم استقبالها بفريق طبي متكامل يضم طبيب الطوارئ وطبيب المخ والأعصاب وطبيب الأشعة، وأجريت لها الفحوصات اللازمة على الفور؛ حيث أظهرت الأشعة المقطعية وجود خثرة في الشريان المغذي للفص الأيسر من الدماغ؛ مما استدعى تدخلًا عاجلًا من قسم الأشعة التداخلية.