انطلاق المؤتمر السعودي للقانون في نسخته السابعة بالرياض: أنظمة تشريعية لمستقبل رقمي مستدام

تنطلق الأحد المقبل في العاصمة الرياض أعمال المؤتمر السعودي للقانون في نسخته السابعة، والذي يُعقد يومي 28 و29 سبتمبر، بمشاركة نخبة من الخبراء والممارسين والأكاديميين من داخل المملكة وخارجها، تحت شعار: "مستقبل الأنظمة القانونية في عصر التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، والاستدامة".