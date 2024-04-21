"الدولة أحسنت بسنّ النظام".. "أبو طالب": لو احترم المتحرش نفسه والمجتمع ما حلّ به التشهير والفضيحة

ويرصد "أبوطالب" الأسباب التي جعلتنا في أمسّ الحاجة لهذا النظام، ويقول: "الحقيقة أننا كنا في أمسّ الحاجة لهذا النظام، خصوصاً بعد الانفتاح الاجتماعي ودخول المرأة للفضاء العام وجميع مجالات العمل، والسماح لها بحضور كل الفعاليات الترفيهية والرياضية والفنية والثقافية، ومنحها حرية قيادة السيارة والتنقل والسفر، والتجول بمفردها في المواقع السياحية ومراكز التسوق. بالإضافة إلى ذلك فإن المملكة تستقطب الآن آلاف السياح من الجنسين أفراداً وعائلات، وتزداد فيها أعداد الأجانب القادمين من مختلف دول العالم للعمل، وهؤلاء جميعاً مثلهم مثل المواطنين والمواطنات يرتادون الأماكن العامة بمختلف أنواعها، ولذلك كان لا بد من حماية هذا المناخ الإنساني الجميل من التلوث الذي قد يُحدثه التحرش من المتهورين غير الأسوياء سلوكياً ونفسياً وأخلاقياً".