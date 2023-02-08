"آل الشيخ" يوجّه خطباء الجمعة القادمة بالحثّ على المشاركة بالحملة الشعبية لإغاثة سوريا وتركيا

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، تعميمًا لخطباء وأئمة المساجد بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة الموافق 19/ 7/ 1444هـ، للحديث عن التوجيه الكريم بتسيير جسر جوي؛ لتخفيف آثار الزلزال على الشعبين السوري والتركي، واستعراض واجب المسلم تجاه المنكوبين من الشعبين السوري والتركي، وحثّ المصلين على المشاركة بالحملة الشعبية عبر منابر الجمعة وعقب الصلوات المفروضة.