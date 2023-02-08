"آل الشيخ" يوجّه خطباء الجمعة القادمة بالحثّ على المشاركة بالحملة الشعبية لإغاثة سوريا وتركيا

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، تعميمًا لخطباء وأئمة المساجد بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة الموافق 19/ 7/ 1444هـ، للحديث عن التوجيه الكريم بتسيير جسر جوي؛ لتخفيف آثار الزلزال على الشعبين السوري والتركي، واستعراض واجب المسلم تجاه المنكوبين من الشعبين السوري والتركي، وحثّ المصلين على المشاركة بالحملة الشعبية عبر منابر الجمعة وعقب الصلوات المفروضة.
جاء ذلك تماشيًا مع التوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتسيير جسر جوي؛ لتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية ولوجستية؛ لتخفيف آثار الزلزال على الشعبين السوري والتركي، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لمساعدة الضحايا في البلدين الشقيقين.
ونصّ تعميم وزير الشؤون الإسلامية على أن يتوجه الخطباء والأئمة بالدعاء للضحايا بالمغفرة والرحمة، وللمصابين بالشفاء، وأن تتضمن الخطبة التنويه بما تضمنه التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بحثّ المصلين على المشاركة في هذه الحملة المباركة بالتبرع والمساهمة؛ لتخفيف آثار الزلزال على أبناء الشعبين السوري والتركي.
وأشار التعميم إلى ضرورة التنويه بمضامين التوجيه الكريم الذي يأتي امتدادًا لمواقف المملكة العربية السعودية في إغاثة المنكوبين، والدعاء بأن يجزي الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على هذه المبادرة الإنسانية، وأن يلطف بعباده المصابين والمتضررين.
ويأتي توجيه "آل الشيخ" في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة عبر منابرها الدعوية لنشر الوعي الشرعي، ومواكبة الجهود العظيمة التي تبذلها القيادة الرشيدة في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم ومساندة الشعوب التي تحتاج للمساعدة، إلى جانب التوعوية بكل ما يسهم في تقوية اللحمة والترابط المجتمعي ويحافظ على الأمن والاستقرار.