"البديوي": مركز المعلومات الجنائية لمجلس التعاون له إسهامات بناءة في مكافحة المخدرات

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون له إسهامات وجهود بناءة على المستويين الإقليمي والدولي في مكافحة آفة المخدرات.
جاء ذلك خلال زيارته اليوم, مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة القطرية الدوحة.
وأوضح البديوي أن دول مجلس التعاون تبذل جهوداً كبيرة وتعمل على مدار الساعة لمكافحة المخدرات، التي باتت تمثل تهديداً مدمراً للعالم بأسره، مؤكداً أن مكافحة المخدرات تتطلب خطوات إستراتيجية وتعاوناً دولياً فعالاً، وجهوداً مشتركة من قبل جميع الجهات والمنظمات والدول، وذلك بهدف القضاء عليها و منعها من تدمير حياة الأفراد والمجتمعات.
وأشاد بدور مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات ومنتسبيه، وتنسيقها العالي مع الدول الأعضاء والمراكز والمنظمات المختصة بمكافحة المخدرات، من أجل استئصال جذور ومصادر المخدرات وإبادتها بشكل كامل، لحماية مجتمعاتنا الخليجية وأجيالنا القادمة.