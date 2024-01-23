"البديوي": مركز المعلومات الجنائية لمجلس التعاون له إسهامات بناءة في مكافحة المخدرات

وأوضح البديوي أن دول مجلس التعاون تبذل جهوداً كبيرة وتعمل على مدار الساعة لمكافحة المخدرات، التي باتت تمثل تهديداً مدمراً للعالم بأسره، مؤكداً أن مكافحة المخدرات تتطلب خطوات إستراتيجية وتعاوناً دولياً فعالاً، وجهوداً مشتركة من قبل جميع الجهات والمنظمات والدول، وذلك بهدف القضاء عليها و منعها من تدمير حياة الأفراد والمجتمعات.