بعد أنْ منّ الله عليهم بصيام رمضان.. جموع المصلين تؤدّي صلاةَ العيد بجميع المناطق

ومضى فضيلته يقول: إن القرآن وصف ألفتهم الطاهرة النقية الخالصة بقوله تعالى: "يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة"، هذه الألفة التي رأينا منها عجبًا في حياة الصحابة الكرام غدت قاعدة الانطلاق لبناء أمة وتشييد حضارة، وفي عهدنا الحاضر وقبل عدة عقود عاشت الجزيرة العربية حالة تفرق وتشتت نهب وسلب قرى متناثرة أنهكها الفقر والجوع في الأبدان، والجهل في السلوك، والبدع والخرافات التي لوثت العقول، حتى قيض الله عبدًا من عباده على يديه توحدت الجزيرة العربية فانطلق يجوب الأرض، فتذللت له الأرض وتسهلت له السبل وتوحدت الصفوف واجتمعت الكلمة، والتحمت القرى المتصدعة، وذابت النعرات والعصبيات في بوتقة الوطن المسلم، وتحقّقت الألفة، ومن ثم أمن الناس على أعراضهم وأموالهم، وتشرب المجتمع عقيدة التوحيد واستجاب لنداء الإيمان وحكم الهدي النبوي في سيرته ومساره؛ مما أثمر انصراف الناس إلى استثمار أوقاتهم في بناء النفس وتنمية الوطن وعز الأمة، وتحققت أجل مقاصد الألفة وهي بناء مجتمع قوي البنيان شامخ الأركان.