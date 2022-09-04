"الضاوي": العناية باختيار العلامة التجارية رأسمال غير مدفوع وصناعة للهوية

وتفصيلاً، قال "الضاوي" إن العلامة التجارية لا تقتصر على اسم أو شعار أو رسم يستند عليها، وإنما هي من مكونات العلامة التجارية، لذلك يكون الاهتمام بالعلامة التجارية أمراً في غاية الأهمية، حيث إنها بمثابة وسيلة إقناع للعملاء أو إجابة على: لماذا من المفترض أن يقوم العميل بالشراء منك دون غيرك؟.