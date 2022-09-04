"الضاوي": العناية باختيار العلامة التجارية رأسمال غير مدفوع وصناعة للهوية

أوضح المستشار الإعلامي ريدان الضاوي لـ"سبق" أن العلامة التجارية تعد من أهم الأصول التي تمتلكها الشركات، فهي بمثابة الهوية للشركة أو المؤسسة أو حتى الأفراد، فمثلما يجب على كل شخص أن يكون لديه هوية خاصة به أيضاً يجب على كل شركة أن يكون لديها هوية خاصة بها وهي العلامة التجارية، وذلك لاعتبارها مفتاحاً للتمييز بين الشركات والمنافسين.
وتفصيلاً، قال "الضاوي" إن العلامة التجارية لا تقتصر على اسم أو شعار أو رسم يستند عليها، وإنما هي من مكونات العلامة التجارية، لذلك يكون الاهتمام بالعلامة التجارية أمراً في غاية الأهمية، حيث إنها بمثابة وسيلة إقناع للعملاء أو إجابة على: لماذا من المفترض أن يقوم العميل بالشراء منك دون غيرك؟.
وأبان أن رأس المال الناتج يعبر عن العلامة التجارية وعن القيمة التي تقدمها العلامة التجارية للمنتجات من السلع والخدمات التي تغطيها هذه العلامة، هذه القيمة ترتبط في الواقع بتفكير وأحاسيس وأفعال الزبائن بالنسبة للعلامة التجارية بأسعارها وحصتها السوقية ومردوديتها.
من هذا المنطق، أكد "الضاوي" أنها تمثل رأسمالاً غير ملموس من شأنه أن يمنح قيمة نفسية ومالية للمنظمة، لأنها تسمح للمستهلك بالتعرف على مورد السلعة أو الخدمة ووسيلة ضمان ومصدر ثقة لأنها تعبر عن التزام عمومي للجودة يصاحبه مستوى معين في الأداء.
وأضاف أن حضور العلامة التجارية يمكن أن يؤثر على الطريقة التي يتلقى بها العملاء أداء المنتجات، فالعلامة التجارية تستطيع أن تقود العملاء إلى تقييم الخصائص الجوهرية للمنتج وتجعله ينظر إليه عبر قيمة رمزية ترتبط بهوية العلامة وليس بالمنتج بحد ذاته، فهي أحد العناصر المعنوية غير المحسوبة للعمل التجاري.
وأشار إلى أنه عند بناء العلامة التجارية من الأفضل الحرص كونها قابلة للتوسع في حالة كنت تفكر في النمو والتوسع للشركة مستقبلاً، ولذلك من المهم جداً أن يكون لديك رؤية واضحة للعلامة التجارية الخاصة بك، لكي يمكنك التحكم بها وجعلها تتماشى مع جميع التغيرات مستقبلاً، وتقدم لك الحماية القانونية لتجنب استنساخ المنتج أو استنساخ بعض خصائصه التقنية أو الحسية بما يمنع المنظمات الأخرى من نفس الصناعة أن تعيد استعمال الأسماء الموجودة وتحفظ حقوقك.