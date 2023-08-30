"الحياة الفطرية": هذه الأماكن يحظر فيها صيد الكائنات البرية

وتابع المركز أن الحظر يشمل كذلك استخدام أو تأجير المزارع، والاستراحات والأملاك الخاصة للصيد، كما يجب أن تكون الأماكن المسموح بالصيد فيها بعيدة عن المواقع السكنية، والمساجد، والمنشآت العامة والخاصة بمسافة لا تقل عن كيلومترين اثنين.