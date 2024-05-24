بالفيديو.. خريجو الحرس الوطني يعزفون "سيمفونية" الامتنان لكلية "خالد العسكرية"

عزف خريجو كلية الملك خالد العسكرية بالحرس الوطني "سيمفونية" الفخر والامتنان، عقب تخرجهم من أمام راعي الحفل وزير الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، والضيوف والأهالي.