بالفيديو.. خريجو الحرس الوطني يعزفون "سيمفونية" الامتنان لكلية "خالد العسكرية"

عزف خريجو كلية الملك خالد العسكرية بالحرس الوطني "سيمفونية" الفخر والامتنان، عقب تخرجهم من أمام راعي الحفل وزير الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، والضيوف والأهالي.
وصدح خريجو دورة تأهيل الضباط الجامعيين الخامسة والثلاثين والدفعة الأربعين من طلبة كلية الملك خالد العسكرية نشيد الكلية بروح تنبض حباً ووفاءً لهذا الوطن العظيم، وقيادته الحكيمة، وسط أجواء فرح ألهبت الحماس في نفوس الأهالي.
وجاءت كلمات "نشيد الكلية" كالتالي :
يا بلادي يا بلادَ الأوفياء
نحن أهلّ الدِّينِ حراسُ العلمْ
نحنُ أسدّ نَنْبري يومَ الوَغى
نحنُ أهلُ السيفِ أصحابُ القلمْ
يا مليكاً رَامَ فينا عِزةً
نحنُ ما زِلنا على عَهْدِ القَسَمْ
ولنا كُليةَّ نِبراسُها
"خالدّ" يبقى وعَهْدّ وذِممْ
نُرخِص الأرواح كي نَحمِى الحِمى
سادةُ الصحراء وخدّامُ الحَرَمْ
سارعي للمَجدِ يا راياتِنا
رايةِ التوحيدِ عِزّ وشَمَمْ
سوف نبقى كُلما نادى النِدَا
أهلَ دينٍ وولاءٍ وشِيَمْ