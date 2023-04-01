المطاعم تنافس البسطات على "البليلة" و"الكبدة" لخلق أجواء رمضانية بجازان

وتتمتع وجبة البليلة بشهرة واسعة في منطقة جازان، ولاسيما في شهر رمضان المبارك، عقب صلاة التراويح؛ إذ يتفنن مُقدِّموها بعرضها في مواقع رسمية لهم، تتزين بالإضاءة، والزينة، والفوانيس الرمضانية؛ لجذب الزبائن لها.