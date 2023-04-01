المطاعم تنافس البسطات على "البليلة" و"الكبدة" لخلق أجواء رمضانية بجازان

تعتبر البليلة والكبدة إحدى الظواهر والعادات الرمضانية المميزة، التي تشهدها جازان في الأسواق الشعبية في جازان قديماً، ولكن تطورت حالياً وأصبحت المطاعم تتزاحم على تقديمها بقالب شعبي.
وتتمتع وجبة البليلة بشهرة واسعة في منطقة جازان، ولاسيما في شهر رمضان المبارك، عقب صلاة التراويح؛ إذ يتفنن مُقدِّموها بعرضها في مواقع رسمية لهم، تتزين بالإضاءة، والزينة، والفوانيس الرمضانية؛ لجذب الزبائن لها.
وتزدحم محال بيع البليلة بروادها من أهالي جازان وزوَّارها، الذين يقبلون على تلك الوجبة ذات الطابع الرمضاني، إلى جانب لفتهم برائحة طهيها الزكية.