"التغيير المناخي والعواصف والاستمطار".. "الأرصاد" يطلق الخطة الإعلامية للمراكز الإقليمية

وتسعى المراكز الإقليمية من خلال إستراتيجيتها إلى وضع خطة إعلامية شاملة تتمكن خلالها من إبراز جهود المملكة في ملفات القضايا البيئية والمناخية التي تعمل على تنفيذها ضمن أهدافها العامة ويمكن للمستفيدين الاطلاع على آخر مستجدات الأبحاث العلمية والدراسات الصادرة من المراكز والتعرف على آخر ما توصلت إليه المملكة في مجال مواجهة تأثيرات التغير المناخي ومجابهة العواصف الغبارية والرملية ونتائج عمليات وأبحاث الاستمطار.