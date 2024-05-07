4700 طالب وطالبة ينضمون إلى "فصول موهبة" العام المقبل.. في 170 مدرسة

وأشار مدير إدارة الشراكة مع المدارس في "موهبة" عيسى الفيفي إلى أنه تم توزيع الطلبة المقبولين بناءً على خوارزمية واضحة تضمن تحقيق الرغبة الأولى للطلبة المحققين للدرجة الأعلى في مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة، مع إتاحة الخيارات لجميع الطلبة أثناء التقديم، مبينًا أنه تم توزيعهم بالمفاضلة بينهم تم توزيعهم على المدارس، وفقًا لدرجاتهم في المقياس، وحسب الرغبات المدخلة من قبل الطلبة وأولياء أمورهم على نظام التسجيل.