"الدباسي" بـ"كتاب الرياض": السعودية من الدول السبّاقة في حماية الملكية الفكرية من استغلال الذكاء الاصطناعي

وأضافت الهنوف الدباسي، خلال مشاركتها في ندوة "تأثير الذكاء الاصطناعي على حقوق المؤلف" على مسرح الرياض في معرض الرياض للكتاب، ضمن مؤتمر الناشرين 2023: "إن الذكاء الاصطناعي يؤثّر على نظرتنا وتعاملنا مع حماية حقوق الملكية الفكرية، ولو نظرنا إلى كيف يعمل الذكاء الاصطناعي، سنتأكّد أنه سيؤثر على أنظمة الحماية الفكرية في العالم".