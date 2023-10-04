"الدباسي" بـ"كتاب الرياض": السعودية من الدول السبّاقة في حماية الملكية الفكرية من استغلال الذكاء الاصطناعي

قالت المدير التنفيذي لحق المؤلف والتصاميم بالهيئة السعودية للملكية الفكرية، الدكتورة الهنوف بنت محمد الدباسي: "إن المملكة من الدول السبّاقة في الاهتمام بتأثير الذكاء الاصطناعي على الملكية الفكرية، واستحداث قوانين وتشريعات تحول دون استغلال الذكاء الاصطناعي في الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية في كل مجالات الإبداع".
وأضافت الهنوف الدباسي، خلال مشاركتها في ندوة "تأثير الذكاء الاصطناعي على حقوق المؤلف" على مسرح الرياض في معرض الرياض للكتاب، ضمن مؤتمر الناشرين 2023: "إن الذكاء الاصطناعي يؤثّر على نظرتنا وتعاملنا مع حماية حقوق الملكية الفكرية، ولو نظرنا إلى كيف يعمل الذكاء الاصطناعي، سنتأكّد أنه سيؤثر على أنظمة الحماية الفكرية في العالم".
وأوضحت أن مخرجات العمل إذا كانت من إبداع المؤلف واستعان في كتابتها بالذكاء الاصطناعي؛ فإن قوانين الهيئة تسمح بحفظ حقوقه، أما إذا كانت المخرجات نتاج الذكاء الاصطناعي فإن صاحب العمل يكون قد ارتكب مخالفة تتعارض مع حقوق المؤلف ولا تحفظ له الهيئة أي حقوق.
وبيّنت الهنوف الدباسي أن تقييم الهيئة السعودية للملكية الفكرية يأخذ في الاعتبار عدة مؤثرات هي: حجم وكمية المحتوى من تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومدى اعتماد المؤلف على الذكاء الاصطناعي، وقدرته على الإسهام في كتابة العمل.
ولفتت إلى أن الذكاء الاصطناعي سيكون مفيدًا إذا استُخدم كوسيلة مساعدة في إبداع وكتابة الأعمال؛ ففي هذه الحالة يعتبر وسيلة عظيمة في دفع عملية الكتابة والتعلم.