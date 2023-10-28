العاصمة المقدسة تشهد أمطارًا غزيرة من بعد صلاة العصر

وتسببت غزارة الأمطار في تعطل عدد من المركبات بتجمعات المياه، والتي تركزت في شارع محمد صالح باشراحيل، والمعروف بالشارع الأصفر، وشارع الفردوس الملاصق لمقبرة الشرائع من الجهة الجنوبية، وداخل بعض الطرق في مخطط 2.