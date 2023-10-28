العاصمة المقدسة تشهد أمطارًا غزيرة من بعد صلاة العصر

شهدت العاصمة المقدسة، من بعد صلاة عصر اليوم السبت، موجة أمطار غزيرة شملت معظم أجزائها.
وتسببت غزارة الأمطار في تعطل عدد من المركبات بتجمعات المياه، والتي تركزت في شارع محمد صالح باشراحيل، والمعروف بالشارع الأصفر، وشارع الفردوس الملاصق لمقبرة الشرائع من الجهة الجنوبية، وداخل بعض الطرق في مخطط 2.
ورغم غزارة الأمطار وقوتها، نجح تصريف السيول في شارع 64، في منع حدوث أي تجمعات للمياه، بفضل شبكة تصريف السيول.
ببينما تكدست بمجرى السيول في نهاية مخطط 4 بالشرائع، أكوام من الرمال المتحركة؛ بسبب الانهيارات التي تحدث من جانبه، مما يعيق تصريف مياه السيول فيه.
وانتشرت الجهات الأمنية في الطرق الرئيسية والفرعية، وآليات الدفاع المدني من جرافات وزوارق في عدد من المواقع، تحسبًا لأي بلاغات أو طلبات استغاثة.