نائب وزير البيئة والمياه يهنئ القيادة باليوم الوطني 92 للمملكة

رفع نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، اليوم الخميس، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وإلى الشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة العربية السعودية.
وقال المهندس "المشيطي": إن الله حبا بلادنا الغالية بمقوماتٍ تنمويةٍ عديدة، ونجاحاتٍ أبهرت العالم، تملأنا فخرًا بين دول العالم.
وأضاف: نعيش اليوم نهضةً اقتصاديةً وتقدُّمًا هائلًا يلمسه الجميع، لم تقتصر على مُدننا التي باتت تحتل المراتب المتقدمة عالميًا في مختلف تصنيفات التميز، بل تتعداها لتلامس القرى والأرياف والمحافظات والهجر.
وأوضح أنه في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -حفظهما الله-، كُلِّفنا في وزارة البيئة والمياه والزراعة بإطلاقِ برنامجٍ مخصصٍ سُمّي برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف"، الذي دشَّنه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- شخصيًّا ليُطلق بوقتٍ قياسي في أكتوبر 2020م.
ولفت إلى أن برنامج "ريف" يستهدف تحقيق تنميةٍ مستدامةٍ عبر تمكين صغار المزارعين من السعوديات والسعوديين، مقدّمًا دعمًا ماديًا غير مسترد لأكثر من 30 ألف مستفيد في أنحاء المملكة، ومنفذًا ومُشرفًا على تنفيذ مشروعات تتجاوز قيمتها الـ 1.5 مليار ريال.
وأضاف المهندس "المشيطي" أن برنامج "ريف" يساهم في تعزيز أمننا الغذائي، وزيادة الإنتاج الزراعي والغذائي، مبينًا أنه كعادة البرامج المتميزة التي تُطلق في وطننا الطموح في ظل رؤية المملكة 2030؛ حصل برنامج "ريف" على المركز الأول كأفضلِ برنامجٍ حكومي ضمن جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل، وحصل أيضًا على إشادة منظمة الأغذية والزراعة العالمية (FAO) كأحد أفضل التجارب في التنمية الريفية على المستوى الدولي.