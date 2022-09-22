نائب وزير البيئة والمياه يهنئ القيادة باليوم الوطني 92 للمملكة

وأضاف المهندس "المشيطي" أن برنامج "ريف" يساهم في تعزيز أمننا الغذائي، وزيادة الإنتاج الزراعي والغذائي، مبينًا أنه كعادة البرامج المتميزة التي تُطلق في وطننا الطموح في ظل رؤية المملكة 2030؛ حصل برنامج "ريف" على المركز الأول كأفضلِ برنامجٍ حكومي ضمن جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل، وحصل أيضًا على إشادة منظمة الأغذية والزراعة العالمية (FAO) كأحد أفضل التجارب في التنمية الريفية على المستوى الدولي.