وزير البيئة يشهد توقيعَ اتفاقية تعاون مع جامعة المؤسس لتطوير مشاريع الاستزراع المائي بالمملكة

وأوضح الدكتور الشيخي أن الاتفاقية تهدف إلى الاستفادة من المزرعة السمكية التابعة لكلية علوم البحار المطلّة على البحر الأحمر، في تنمية قطاع الاستزراع المائي بالمملكة؛ عبر دعم الأصول الوراثية، والتحسين الوراثي لصناعة الاستزراع المائي، بالإضافة إلى تنمية القدرات الوطنية وتوطين المشاريع السعودية، من خلال تدريب أكثر من "900" طالب بكلية علوم البحار، ضمن برامج تدريبية متخصّصة في أفضل المشاريع السعودية بالقطاع، وتهيئتهم لدخول سوق العمل.