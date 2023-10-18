وزير البيئة يشهد توقيعَ اتفاقية تعاون مع جامعة المؤسس لتطوير مشاريع الاستزراع المائي بالمملكة

شهد وزيرُ البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم؛ توقيعَ اتفاقية تعاون بين الوزارة وجامعة الملك عبد العزيز؛ لتطوير وتنمية قطاع الاستزراع المائي بالمملكة.
جاء ذلك بحضور رئيسة الجامعة المكلّفة الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم؛ حيث وقّع الاتفاقيةَ عن الوزارة الرئيسُ التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية الدكتور علي الشيخي، وعن الجامعة عميدُ كلية علوم البحار الدكتور تركي الردادي.
وأوضح الدكتور الشيخي أن الاتفاقية تهدف إلى الاستفادة من المزرعة السمكية التابعة لكلية علوم البحار المطلّة على البحر الأحمر، في تنمية قطاع الاستزراع المائي بالمملكة؛ عبر دعم الأصول الوراثية، والتحسين الوراثي لصناعة الاستزراع المائي، بالإضافة إلى تنمية القدرات الوطنية وتوطين المشاريع السعودية، من خلال تدريب أكثر من "900" طالب بكلية علوم البحار، ضمن برامج تدريبية متخصّصة في أفضل المشاريع السعودية بالقطاع، وتهيئتهم لدخول سوق العمل.
من جانبه أشار الدكتور الردادي إلى أن الاتفاقية تستهدف تطوير أنظمة الاستزراع المائي بالمملكة، من خلال الأبحاث التطبيقية لتعزيز إنتاجية القطاع واستدامته، إضافةً إلى إعادة تأهيل مرافق وحدة المزرعة السمكية التابعة لكلية علوم البحار، وعمل التجهيزات اللازمة لها، إلى جانب مشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلاب في الأبحاث العلمية المشتركة، وتدريب طلاب البكالوريوس والدراسات العليا على أنظمة الاستزراع المائي.
يُشار إلى أن البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، يعمل على تنمية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية بالمملكة؛ لزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، ودعم جهود تحقيق الأمن الغذائي المستدام، إلى جانب تنمية قدرات رواد الأعمال في مهنة الصيد وقطاعاته.