شاهد.. "أمانة الطائف" تضبط "قلابين" يفرغان مخلفات البناء ونواتج الحفر في "الدائري"

بمتابعة أمين الطائف المكلف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي ، ضبطت "أمانة الطائف"، ممثلةً بـ "بلدية غرب الفرعية"، شاحنتين من نوع "قلاب" بحي الوسام ، أثناء رميهما وتفريغهما لمخلفات البناء والترميم ونواتج الحفر في الأراضي الفضاء على جنبات طريق الملك فهد الدائري ، وفي مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات .
وأوضحت الأمانة في بيانها الوارد لـ "سبق" أنهُ من خلال الضبط اتضح أن سائقي الشاحنتين مقيمان من جنسية آسيوية ، وجرى حجز القلابين ، وإعداد محضر بذلك ، وتسليم المخالفين للجهات الأمنية لاتخاذ اللازم بحقهما وفق الأنظمة والتعليمات .
وأكدت أنه سيتم تطبيق العقوبات الرادعة وفق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين ، وإلزامهما بإزالة المخلفات وتنظيف الموقع بالكامل.
وكانت الأمانة حذرت مخالفي الأنظمة ممن يقومون برمي مخلفات البناء والترميم ونواتج الحفر في الأراضي الفضاء أنها لن تتهاون في ضبطهم ، وتطبيق الأنظمة الجزائية بحقهم ، مشيرةً إلى وجود تنسيق وتعاون بين الأمانة والجهات الأمنية ذات العلاقة لمتابعة ذلك .