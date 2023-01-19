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شاهد.. "أمانة الطائف" تضبط "قلابين" يفرغان مخلفات البناء ونواتج الحفر في "الدائري"

"الرحيلي" وجه بتطبيق العقوبات الرادعة
شاهد.. "أمانة الطائف" تضبط "قلابين" يفرغان مخلفات البناء ونواتج الحفر في "الدائري"
فهد العتيبي

بمتابعة أمين الطائف المكلف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي ، ضبطت "أمانة الطائف"، ممثلةً بـ "بلدية غرب الفرعية"، شاحنتين من نوع "قلاب" بحي الوسام ، أثناء رميهما وتفريغهما لمخلفات البناء والترميم ونواتج الحفر في الأراضي الفضاء على جنبات طريق الملك فهد الدائري ، وفي مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات .

وأوضحت الأمانة في بيانها الوارد لـ "سبق" أنهُ من خلال الضبط اتضح أن سائقي الشاحنتين مقيمان من جنسية آسيوية ، وجرى حجز القلابين ، وإعداد محضر بذلك ، وتسليم المخالفين للجهات الأمنية لاتخاذ اللازم بحقهما وفق الأنظمة والتعليمات .

وأكدت أنه سيتم تطبيق العقوبات الرادعة وفق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين ، وإلزامهما بإزالة المخلفات وتنظيف الموقع بالكامل.

وكانت الأمانة حذرت مخالفي الأنظمة ممن يقومون برمي مخلفات البناء والترميم ونواتج الحفر في الأراضي الفضاء أنها لن تتهاون في ضبطهم ، وتطبيق الأنظمة الجزائية بحقهم ، مشيرةً إلى وجود تنسيق وتعاون بين الأمانة والجهات الأمنية ذات العلاقة لمتابعة ذلك .

أمانة الطائف
مخلفات البناء

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