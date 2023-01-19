شاهد.. "أمانة الطائف" تضبط "قلابين" يفرغان مخلفات البناء ونواتج الحفر في "الدائري"

وكانت الأمانة حذرت مخالفي الأنظمة ممن يقومون برمي مخلفات البناء والترميم ونواتج الحفر في الأراضي الفضاء أنها لن تتهاون في ضبطهم ، وتطبيق الأنظمة الجزائية بحقهم ، مشيرةً إلى وجود تنسيق وتعاون بين الأمانة والجهات الأمنية ذات العلاقة لمتابعة ذلك .