القيادة تهنئ ملك مملكة البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.