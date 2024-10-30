"الأرصاد" تحذر: أمطار غزيرة وسيول متوقعة في مكة والمدينة خلال الأيام المقبلة

دعا المركز الوطني للأرصاد الجميع إلى متابعة التقارير الرسمية عبر المركز الوطني للأرصاد ومنصاته الإعلامية، والالتزام بإرشادات الجهات المعنية، في ظل الحالة المطرية المتوقعة في عدد من مناطق المملكة.
وكشف المتحدث الرسمي للأرصاد حسين القحطاني، عن صورة رقمية من النموذج العددي السعودي توضح مسار الحالة الجوية حتى يوم الأحد المقبل -بمشيئة الله- حيث أوضح أن منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بما في ذلك جدة ستشهدان أمطارًا غزيرة إلى شديدة الغزارة خلال الفترة من الأربعاء إلى الجمعة، مع استمرار التحديثات على مدار الساعة لمتابعة تطورات الحالة الجوية.
وفي تحديث جديد عبر منصة "إكس"، أوضح المركز الوطني للأرصاد أن معظم مناطق المملكة ستتأثر بأمطار تتراوح بين متوسطة إلى غزيرة، وقد تصل إلى غزيرة جدًا في أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، خاصة يومي الخميس والجمعة.
كما أشار المركز إلى أن الحالة الجوية سترافقها عدة ظواهر؛ تشمل: رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار وجريان السيول وتساقط البرد وارتفاع الأمواج.