"الأرصاد" تحذر: أمطار غزيرة وسيول متوقعة في مكة والمدينة خلال الأيام المقبلة

وكشف المتحدث الرسمي للأرصاد حسين القحطاني، عن صورة رقمية من النموذج العددي السعودي توضح مسار الحالة الجوية حتى يوم الأحد المقبل -بمشيئة الله- حيث أوضح أن منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بما في ذلك جدة ستشهدان أمطارًا غزيرة إلى شديدة الغزارة خلال الفترة من الأربعاء إلى الجمعة، مع استمرار التحديثات على مدار الساعة لمتابعة تطورات الحالة الجوية.