"مجلس شؤون الأسرة" يرأس وفد المملكة باجتماعات تمكين المرأة في مجموعة الٰـ20

وجاءت مشاركة ممثلي المرأة من الدول الأعضاء سابقًا "بما فيهم مجلس شؤون الأسرة" في إطار مبادرة "تحالف القطاع الخاص لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة EMPOWER، التي أنشئت بتوجيه من قادة مجموعة العشرين في قمة أوساكا 2019 في اليابان، واستهلت أولى اجتماعاتها تحت رئاسة المملكة العربية السعودية في 9 إبريل 2020م، لتتحول من مبادرة إلى مجموعة عمل تمكين المرأة.