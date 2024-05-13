"مجلس شؤون الأسرة" يرأس وفد المملكة باجتماعات تمكين المرأة في مجموعة الٰـ20

يرأس مجلس شؤون الأسرة وفد المملكة المشارك في الاجتماع الثاني لمجموعة عمل تمكين المرأة في إطار مجموعة العشرين برئاسة جمهورية البرازيل الاتحادية المنعقد خلال الفترة من 14-15 مايو الجاري تحت شعار "بناء عادل وكوكب مستدام".
وفي التفاصيل، تلقى الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة، رئيس الوفد السعودي المشارك في اجتماعات G20 بالبرازيل د. ميمونة بنت خليل آل خليل كلمة المملكة، ويشارك الوفد في اجتماعات المجموعة والتداول حول أوراق العمل المطروحة في جلساته الثلاث.
ويبحث الاجتماع الثاني لمجموعة عمل تمكين المرأة في جلسته الأولى موضوع "المساواة والاستقلال الاقتصادي واقتصاد الرعاية"، فيما تتناول الجلسة الثانية "المساواة ومواجهة العنف والتمييز ضد النساء"، ويختتم الاجتماع جلساته في اليوم الثاني بموضوع "المساواة والعدالة المناخية".
ويرتبط مجلس شؤون الأسرة بمجموعة العشرين كممثل وطني للمملكة العربية السعودية، ضمن إطار عمل تمكين المرأة في مجموعة G20، فيما تم استحداث مجموعة عمل تمكين المرأة، وإنشاؤها تحت ظل الرئاسة الهندية لعام 2023م، لتنطلق أعمالها لأول مرة تحت ظل الرئاسة البرازيلية لهذا العام 2024م.
وجاءت مشاركة ممثلي المرأة من الدول الأعضاء سابقًا "بما فيهم مجلس شؤون الأسرة" في إطار مبادرة "تحالف القطاع الخاص لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة EMPOWER، التي أنشئت بتوجيه من قادة مجموعة العشرين في قمة أوساكا 2019 في اليابان، واستهلت أولى اجتماعاتها تحت رئاسة المملكة العربية السعودية في 9 إبريل 2020م، لتتحول من مبادرة إلى مجموعة عمل تمكين المرأة.