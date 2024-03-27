"دعم سخي لمستفيديها".. "الزهراني" يقف على حاضنات أعمال جمعية البر الخيرية بالليث

من جانبه، أوضح رئيس بلدية الليث المهندس عبدالله الزبيدي؛ أنّ البلدية هيَّأت جميع مرافق السوق الذي يقع على مساحة 6000م2، الذي يأتي ضمن اهتماماتها في إيجاد بيئة اجتماعية جاذبة ومحفزة؛ لتفعيل البرامج والأنشطة المُلائمة لروحانية هذا الشهر الفضيل.