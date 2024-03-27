"دعم سخي لمستفيديها".. "الزهراني" يقف على حاضنات أعمال جمعية البر الخيرية بالليث

وقف محافظ محافظة الليث عمران بن الزهراني؛ على الفعاليات الرمضانية المُقامة من بلدية محافظة الليث في سوق ليالي الليث، والمتضمنة حاضنات أعمال جمعية البر الخيرية بالليث، بالشراكة مع بلدية محافظة الليث، وبدعمٍ سخي من منصة إحسان.
ورافق المحافظ، مدير جمعية البر الخيرية بالليث أحمد بن محمد الحاتمي؛ الذي بدوره أبلغ المحافظ بوصول دعمٍ سخي من أحد فاعلي الخير لجميع المستفيدين من حاضنات الأعمال في نفس وقت الزيارة.
وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة من جمعية البر، وبلدية الليث، وبيّن أن هذا المشروع يفتح آفاقاً لعمل الشباب والشابّات ويسخّر فرصاً لزيادة دخل الأسر ذوي الدخل المنخفض.
من جانبه، أوضح رئيس بلدية الليث المهندس عبدالله الزبيدي؛ أنّ البلدية هيَّأت جميع مرافق السوق الذي يقع على مساحة 6000م2، الذي يأتي ضمن اهتماماتها في إيجاد بيئة اجتماعية جاذبة ومحفزة؛ لتفعيل البرامج والأنشطة المُلائمة لروحانية هذا الشهر الفضيل.