"أمانة جدة" تكشف تفاصيل مشروع "تحويل النفايات إلى موارد"

كشفت أمانة محافظة جدة، اليوم الأحد، تفاصيل مشروع "فرز النفايات من المصدر"، الذي يهدف إلى تحسين عقود النظافة الجديدة، ورفع كفاءة إدارة النفايات.
كما يهدف المشروع إلى تعزيز الاستثمار في تكنولوجيا تحويل النفايات إلى موارد، وخفض الإنفاق على التخلص من النفايات وتوجيه هذه التكاليف نحو مشروعات حيوية أخرى.
ويغطي المشروع الذي أُعلنت تفاصيله بالتزامن مع ندوة ومعرض "اليوم العالمي للتوعية بالفاقد والمهدر من الأغذية" في أمانة جدة، نحو 17 حيًا في مدينة جدة، إضافة إلى منطقة الكورنيش بالكامل، إذ وفّرت الأمانة 4431 حاوية، وخصصت 1477 نقطة جمع موزعة بالأحياء المغطاة.
وأكد وكيل الأمين لخدمة المجتمع المهندس لؤي عبده، أهمية الوعي بالتعامل السليم مع الغذاء، والمساهمة في تقليل الهدر الغذائي وتأثيراته على البيئة.
وشدد على ضرورة تعاون كل الجهات وأفراد المجتمع من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، وخفض معدلات ونسب الهدر في المملكة.
فيما لخّصت مدير إدارة الإشراف وتطوير النظافة في أمانة جدة رنا الغامدي، خلال الندوة، النتائج المتحققة من الانتقال إلى عقود الأداء عبر مشروع "فرز النفايات من المصدر"، في تطوير نظام متكامل لجمع نفايات الطعام، وتشجيع الاستثمار في إعادة تدوير النفايات، وتطوير بنية تحتية متقدمة لإعادة التدوير.
وأضافت: "من خلال هذا المشروع سيزيد الوعي العام حول تقليل الهدر الغذائي، فضلًا عن تشجيع المبادرات المجتمعية والشركات على تبني تقنيات جديدة لخفض الهدر، وتحفيز البحث والابتكار في تقنيات إدارة النفايات".
واستعرضت المشرف على التدريب في برنامج "إجادة" مروج الغريبي، خلال الندوة، الطرق السليمة لتداول الأغذية في المطاعم والمنشآت الغذائية، إضافة إلى التخزين الأمثل للأغذية.