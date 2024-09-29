"أمانة جدة" تكشف تفاصيل مشروع "تحويل النفايات إلى موارد"

ويغطي المشروع الذي أُعلنت تفاصيله بالتزامن مع ندوة ومعرض "اليوم العالمي للتوعية بالفاقد والمهدر من الأغذية" في أمانة جدة، نحو 17 حيًا في مدينة جدة، إضافة إلى منطقة الكورنيش بالكامل، إذ وفّرت الأمانة 4431 حاوية، وخصصت 1477 نقطة جمع موزعة بالأحياء المغطاة.