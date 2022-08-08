"المطرية الصيفية" مستمرة.. "خريطة لتميُّز الهطولات" يرسمها "المسند"

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، إن الحالة المطرية الصيفية مستمرة اليوم.
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "تويتر": "اليوم تتميّز الحالة أنها تتركز على المناطق المطلة على البحر الأحمر، فالأمطار المتفرقة متوقعة على أجزاءٍ من مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة وتبوك".
وتابع: "ربما تمتد إلى أجزاءٍ من الجوف، وقد تتشكّل السحب الممطرة على نواحي غربي حائل والرياض".
وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخاتٍ من البَرَد على مناطق: نجران، الباحة، عسير، جازان، كما يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية والمثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقة مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.
وأفاد التقرير بأن الفرصة مهيأة لتكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، في حين يكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية والجوف.