"المطرية الصيفية" مستمرة.. "خريطة لتميُّز الهطولات" يرسمها "المسند"

وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخاتٍ من البَرَد على مناطق: نجران، الباحة، عسير، جازان، كما يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية والمثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقة مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.