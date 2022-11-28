استشاري متخصص يُحذّر من "الشبو" ويؤكد: الجهل بأضراره الخطيرة زاد من متعاطيه.. احذروه فهو سبب للعنف

وقال في حديثه لـ"سبق": حضرت أحد المؤتمرات بمحافظة جدة قبل أسبوعين، والتقيت بزملاء من نفس التخصص في مجمعات ومستشفيات إرادة من مدن مختلفة منها جدة والدمام والمدينة المنورة وغيرها، وأكد الجميع أن هنالك زيادة في عدد حالات التنويم لمتعاطي الشبو، ليجعلني ذلك أؤكد أن ما قيل في الشبو لم يعطه حقه من السوء والتأثير.