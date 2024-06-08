بعد غياب 28 سنة.. "حاج أوزبكي" أبهرتنا السعودية

لم أتوقع أن هذه هي السعودية التي شاهدتها قبل 28 سنة عندما قدمت لأداء العمرة في ذلك الوقت مع أحد الوفود الإعلامية.
بهذه العبارة تحدث لنا مدير تحرير الأخبار بإذاعة طشقند بأوزباكستان حاج مراد والذي يؤدي الحج هذا العام ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
مشيراً أن المملكة العربية السعودية شهدت نقلة كبيرة في كافة المجالات وقد لفت نظري المطار الحديث والطرق الواسعة والمباني الشاهقة والتسهيلات في النقل
مقدماً شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على هذه الاستضافة التي وجد فيها كل عناية واهتمام منذ وصوله للمملكة العربية السعودية،
وأضاف أن المملكة حاضرة في الإعلام الأوزبكي ويتم نقل الكثير مما يحدث فيها من مناسبات وخاصة شعائر الحج والعمرة والزيارات المتبادلة بين البلدين بشكل مستمر.
مضيفاً أن الرؤية التي يقودها ولي العهد ساهمت في تطور المملكة وأصبحت فخراً لكافة أبناء المسلمين.