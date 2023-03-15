في شقراء.. مواطن يؤكد: حريق أتلف ثلاجة منزلي وكاد يتسبب في كارثة.. وهذا سبب المشكلة

وفي يوم ١٣ / ٢ / ٢٠٢٣ م تم التواصل مع مدير إدارة الشؤون الإعلامية في الشركة مرة أخرى بشأن إبداء رأي الشركة حول الشكوى، فجاء الرد بأنه يعمل على إعداد الرد، فتم الانتظار مرة أخرى، مع الاستمرار في التواصل معه، وبعد عدة أيام وبالتحديد في ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٣ جاء الرد منه بأن الشركة سترسل توضيحها حول الشكوى غداً، ولكنه لم يرسل أي رد أو توضيح حتى الوقت الحالي، رغم تكرار التواصل معه.