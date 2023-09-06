خلال 6 أشهر.. "صحة عسير" تُجري قرابة 89 ألف فحص مخبري في المختبر الإقليمي

أجرت "صحة عسير" 88690 فحصًا مخبريًّا في المختبر الإقليمي خلال النصف الأول للعام الحالي 2023م؛ مبينة أن عدد العينات المستلمة بلغت 34516 عينة فحص، شملت الكيمياء الحيوية؛ حيث بلغ عدد الفحوصات 23353 فحصًا، وعدد العينات المستلمة 8785 عينة؛ أما فحوصات الجزيئات الحيوية فبلغت 1626 فحصًا.