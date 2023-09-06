خلال 6 أشهر.. "صحة عسير" تُجري قرابة 89 ألف فحص مخبري في المختبر الإقليمي

أجرت "صحة عسير" 88690 فحصًا مخبريًّا في المختبر الإقليمي خلال النصف الأول للعام الحالي 2023م؛ مبينة أن عدد العينات المستلمة بلغت 34516 عينة فحص، شملت الكيمياء الحيوية؛ حيث بلغ عدد الفحوصات 23353 فحصًا، وعدد العينات المستلمة 8785 عينة؛ أما فحوصات الجزيئات الحيوية فبلغت 1626 فحصًا.
وأضافت "صحة عسير" أن إجمالي فحوصات التفاعلات المَصلية بلغ 48688 فحصًا، وبلغ عدد العينات المستلمة 16789 عينة.
يأتي ذلك بالإضافة إلى إجراء العديد من الفحوصات المخبرية في أمراض الدم والمناعة والصحة العامة والدرن.
وبيّنت "صحة عسير" أن إدارة المختبرات قامت بدعم مختبرات بعض المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بعدد 164 جهازًا للفحوصات الطبية، تم توريد جزء منها، ويجري العمل على استكمال ومتابعة المتبقي.
يُذكر أن المختبر حصل على الاعتماد الدولي من الكلية الأمريكية للأمراض السريرية CAP للمختبر الإقليمي وبنك الدم، كذلك على الاعتماد من هيئة الدواء السعودية SFDA لبنك الدم المركزي.