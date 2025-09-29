سعد آل سعود يضئ سماء ينبع شعراً وإبداعاً

من حيـاة الجـوع للعيــش الـرغد روســــنــــا مـــرفــــوعــــه ورايـــاتــنــــا

- ومن بين القصائد الوطنية قصيدة في مقام خادم الحرمين الشريفين (مايشبهك غيرك)، منها هذه الأبيات:

ما يشبهك غيرك ولا تشبه الغير يابو الفضايل والخصال الحميده

مـــلـــيـــكــــنــــا.. مــلـــكـــت حـــب الــجــمـاهـير مـــحـــبــــــة الـلــه.. مـــن مـــحـــبـــة عــــبـــيـــــده

ومن ثم قصيدة في سمو ولي العهد بعنوان (المدح كله) التي مطلعها:

لا شـــفـــــــت ابـو ســـــلـــمــــان بــالـلـه قــلّــه يــا شــــــيـــــخ تـــســلــــــم لـــلــــمـــــكــارم يــــمــــــنـــــيـــك

انــت بــشــبــــابـــك مــاخــذ الــمــدح كــله لا شـبـت.. اجــل وش باقـي لمـادحـيــنـك