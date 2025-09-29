سعد آل سعود يضئ سماء ينبع شعراً وإبداعاً
في ليلة من ليالي الوطن المجيد، وفي مدينة ينبع لؤلؤة البحر الأحمر، قدم شاعر الأحاسيس المتدفقة عذوبة وإبداع، الأمير والأستاذ الدكتور سعد آل سعود، أو كما يحب أن يسميه جمهوره (منادي)، أمسية شعرية وطنية، سيتذكرها عشاق الشعر الراقي كثيراَ، بعد أن قدم من خلالها العديد من القصائد الوطنية والوجدانية الرائعة والجديدة، وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني الـــ95، بدعوة من الهيئة الملكية بينبع.
- قُدم للأمسية بمادة فلمية عن اليوم الوطني والقيادة الرشيدة، تلاها مادة فلمية عن تجربة منادي الشعرية وأعماله الوطنية.
- وفي بداية الأمسية حيّا الجمهور بقوله: سعـيد بتواجدي بينكم في هذا المساء الجميل بكم.. في قلب الساحل الغربي للمملكة في لؤلؤة البحر الأحمر.. المدينة التي جمعت التاريخ والطبيعة والجمال.. ومستقبل الأجيال.. ينبع النخل.. والبحر.. ينبع الصناعية التي تعد نموذجاً عالمياً للمدن الصناعية الأكثر تطوراً، ومصدراً لاعتـزازنا كسعوديين، بفضل الله ثم الرؤية الطموحة من الدولة أعزها الله لتعزيز الاقتصاد الوطني، وبجهود كفاءات إدارية وصناعية نفخر ونعتز بها.
- واستهل الأمسية بمجموعة من القصائد الوطنية التي تفاعل معها الجمهور كثيراً، مثل (راية العز) ومنها هذه الأبيات المختارة:
عـــــزك الـلــه يــا بـــلـــد بـــاعـــظــــم ولـــد ســــيــــرتــــه تـــــاجٍ عـلـــى هـــامـــاتـــنـــــا
بــالـشـــريــعـــه وحّــــد ارواح بـجـسـد جـمّــع اللـه فـي يـديــه شــتـــاتــنــــا
ابــــو تـــــركــــــي عـــــــزنــــــــا قــــبـــــل وبــــــعـــــد تــسـتــــنــيـــر بـــنـــظـــرتـــه نــظـــراتـــنــــا
وفــخـــرنــا مــلــيــكــنـــا وجــــه الـســعـــد فـالقـلـوب وتـحفـظـه دعـواتـنـا
ولـولـــي الـعــهـــد مـن شــعـبـه عــهـد قـــــامـــــةٍ تـــــطــــــول بـــــه قـــــامـــاتـــنـــــا
بـعـد طــاعـة ربــنــا الــفـرد الــصـــمــد الــــــــــولاء وارواحـــــنـــــــــا لـــــولاتـــــنــــــا
ان زعـــلـــنــــا نـــقــــلــب الــــدنـــيـــا نـــكـــد وان رضـيــنــا فـالـرضـا عـاداتـنــا
فعلـنـا يـجـلـي عن العـيـن السـهـد فالشدايد فالشدايـد.. هاتنـا
من حيـاة الجـوع للعيــش الـرغد روســــنــــا مـــرفــــوعــــه ورايـــاتــنــــا
- ومن بين القصائد الوطنية قصيدة في مقام خادم الحرمين الشريفين (مايشبهك غيرك)، منها هذه الأبيات:
ما يشبهك غيرك ولا تشبه الغير يابو الفضايل والخصال الحميده
مـــلـــيـــكــــنــــا.. مــلـــكـــت حـــب الــجــمـاهـير مـــحـــبــــــة الـلــه.. مـــن مـــحـــبـــة عــــبـــيـــــده
ومن ثم قصيدة في سمو ولي العهد بعنوان (المدح كله) التي مطلعها:
لا شـــفـــــــت ابـو ســـــلـــمــــان بــالـلـه قــلّــه يــا شــــــيـــــخ تـــســلــــــم لـــلــــمـــــكــارم يــــمــــــنـــــيـــك
انــت بــشــبــــابـــك مــاخــذ الــمــدح كــله لا شـبـت.. اجــل وش باقـي لمـادحـيــنـك
- بعد ذلك ألقى فارس الأمسية الأمير سعد مجموعة متنوعة من القصائد العاطفية والغزلية المعروفة والجديدة، حيث لاقت تفاعلاً بشكل لافت من قبل الحضور، وفي مقدمتها قصيدة ( بين الوجيه) التي تغنى بها مؤخراً محمد عبده، ومطلعها:
بين الوجيه ادوّره مالقيته كنه مواعدني مكانه ولا جاه
- وكذلك قصيدة (فرحة الاقدار) من غناء عبد المجيد عبدالله، ومنها هذه الأبيات:
تــشـــابـكــنــا الأيــــــادي.. والأمــــانــــي والـــوفـــا والــحــب
بعـــد يــا فـــرحــة الاقــــــدار ما جيـــتــك وجــيـــتيـــــني
هــلابــك كثـر نــبــضــات المـحبـه بيـن قـلـب وقـلب
وكثر ما قلـت لا شفتـك من اللهفة.. انا وينـي
يسابقني عليك الشوق ياغلى من مشى له درب
واقول ان الوعـد قلبـك.. إلى ضاعت عنـاويـني
- بالإضافة إلى القصائد المعروفة التالية: (حضرة جناب الحب)، (خسرتيني)، (اسمحلي اكذب)، (سعيد وبعيد)، (كذّب..صدّق)، (خالي مشاعر)، (تذكرتك)، (كل الزين)، (نصيب الغير)، (اسمك).
- ومن القصائد الجديدة الرائعة، (جيتك كذا) منها:
الـوقـت مامـهـل عـاشـقـك يكتبك عـشـق
والا انتـي اصـدق حلـم واجمـل حـكايه
غــيــمــــة حـنــــــانــــك ســـــالـــفـــة رعـــد لـلــبــــرق
تــزهــر بــك أرضـي قبـل تـمـطـر ســمــايـه
جــيــــتـــك كــذا.. يــا جــيـــة الــخـيــر والـــرزق
ورمــيـــــــت كــل هـــــمـــــوم عــــــمـــــري ورايـــــه
ليـتـــك بـجـنـبــي لا نـبــض بـالــــولــــه عـــــرق
ولــيــت اللـيــــالـــــي فـي عــيـــــونــــك بــــدايــه
- وكذلك قصيدة جديدة بعنوان (الحياة العاطفية)، من أبياتها:
تـــــدري انــــه مــــا بــــقـــــــا شـــــي فـي حـــبــــــك اخــــافــه
مـن يـغـرق مـن الـمـطـر مـا يـخـاف مـن الـبـلـل
صــرت احــب يكون بـيــنـي ومـا بـيــنـك مسـافـه
تــــقـــــــدر تـــــســـــمــــيـــــه لا هــــــو رضـــــــــــا ولا زعـــــــــل
يـا حبـيــــبـــــي مـا تـــحــــــب الــــقــــلــــوب بــــلا كــــلافــــه
مـا قـطـــعـــت حـــبــــال ودك ولــــي نــيـــة وصــــل
من خـطبك القـلب واعـلـن على قـلبك زفـافـه
والــحــيــــاة الـعــاطـفـيــة مـــعــك حـــــب وغـــــزل
- وأيضاً من القصائد الجديدة الغاية في الروعة والعذوبة (عشاء الفقير)، ومن أبياتها:
لا رحـــــت عــــنّـــــك رحــــــت بـــاســـــــرار الــمـــــشــــاعــــر والــعـــتــــــاب
لا عـــاد نـــحـكــي ســـــالـــفــــه وش صــــار والا وش يـــصـــيــر
الـــلـــــه عــلـــــــى رقــــــة مــــشــــــــاعــــــر عـــــــاشـــــقٍ فـــالـــعـــشـــــق ذاب
اسهل من الماء في شعوره وابسط من عشاء الفقير
لا تـــــــوعـــــــــد الاحــــــــــــلام والــــــدنــــــيــــــــا غــــــيـــــــابٍ فـي غـــــــيــــــــاب
لا عـشــت لـيـلـــه عـن عــــمـــر .. بــاكـر يــجيــب الله خـيـر
دام الـــحـــقـــــايـــــق عـــــــاريـــه مــا تــــســـتـــر الـــغــــلـــطـــــــه ثــــــيــــــاب
مــا قــول غــيـــر الله لا يـفــضـــحــك يـالـــــقـــــلــــب الســتـــيـــر
الـــنـــافــــذه طــــلــــت عــلــــى الـــذكــــرى بــعـــد قــــفـــلـــت بــــــاب
لا رحـــت عــنّــــي لـــلـجـفــــا.. مـا رحــــت مـنّـــي يـا عـــشــيـر
- وقصيدة (صاحب الصورة)، التي مطلعها:
مـــن الــــــــود.. مــــــادري كــل هــــــذا مــــن الاعـــــــجــــــاب
اقـــول اللـه يـخـــلـيـــك يــا صـــاحــــب الــــصــــوره
ضيا الشمس ما يحتاج بعض الشعـور اسـبــاب
مــادامــك حـــروف الــنـــور فـالـعــيـن مـــعـذوره
- ومن قصائد الغزل الجديدة قصيدة ( تدللي)، ومطلعها:
تــدلـلــــي.. مــعـــشــوقـــة الــــقـــلـــب والـــعــــيـــــن
مـا جــاب راســــي غــيـــرك انــتـــي وزيـــنــــك
الـــلـــه يـــزيــــّن بــــالـــــفـــــرح وجـــهــــــك الــــزيـــــن
والـلـــــه يــــــزيـــّـنـــــي بــقـــــــلـــبـــــــك وعـــــــيــــــنــــــك
- ومن الجديد الجميل قصيدة بعنوان (اخلاق عاشق)، من أبياتها:
يـــمـــر بـــخـــاطـــري لــو ما تــضـــيّـع خـطـوتـــي لــه درب
ولا يجهل عنــاويـــن الـغــلا من تسـكـن اعـــمــاقـه
صحيـح إن الأمـانـي ما تـفـرّق بـيـن صــدق وكـذب
ولكن كل عاشق تعرف احساسه من اخـلاقه
من الاحباب وش ترجي بعد خذلان قلب لقـلب
حــزينــه يالطيـــور اللي شـجـرهــا يبست أوراقـــه
- تخلل الأمسية الإجابة عن بعض أسئلة الجمهور، وتلبية لطلباته من القصائد، ومن بين الأسئلة التي تفاعل معها الجمهور :
- اعتدنا أن منادي لايصرح في قصائده بأسماء نسائية، ماهو سبب انتشار هذا البيت، وماقصته؟
ان قلت ياملحك وياكثر زينك او قلت ساره كل الاثنين واحد
حيث قال مازحاً من وين تجيبون هالأسئلة، وذكر أن البيت ضمن قصيدة كتبها في مناسبة عائلية خاصة.
- بينما سأله أحد الجمهور عن ميوله الرياضية، وهل هو من كتب أغنية (زعيم نصف الأرض)، فأجابه أن السؤال يحمل الإجابة، والقصد منه كشف المستور، وأنه في هذا المساء يشجع النادي الذي يشجعه أهل ينبع.
- وقد اختتم الأمير سعد ال سعود الأمسية بأجمل ختام (عمار يا دارنا)، حيث استمتع الجمهور بها كقصيدة من شاعرها ومن ثم كأغنية تراقص على حروفها ونغماتها.. رافعين الأعلام الخضراء، ومرددين كلماتها الوطنية العذبة التي منها:
عــــــــــــــمــــــــــــــار يــــا دارنــــــــــــــــــا يـا قـــبــلـــــة الـمــسـلــــمــــيـــــن
مهـبـط كتـاب الـوحـي عـلــى الـرسـول الأمـــيـــن
فـــوق الـــــــثـــــــــريــــــــا ثـــــــرى مــكــتـــوبــــةٍ فــالـــجـــبـــــيــــــن
يـا أرض نــــور وذهـــــب يــا أرض دنـــــــيـــــا وديـــــــن
سولف عن أغلى بلد خــل الـسوالـف تــــزيّــــن
- حضر الأمسية سعادة محافظ ينبع، ورئيس الهيئة الملكية بينبع، وكبار الشخصيات والقيادات المدنية والعسكرية في المدينة.
- اكتضت القاعة بالجمهور، الذي أضاف جمالاً آخراً للأمسية.
- قدم للأمسية مذيع قناة الإخبارية المتألق عمار الشمراني.
- بعد انتهاء الأمسية التقى الأمير سعد بالمثقفين والأدباء والإعلاميين.
- حضرت قناة الإخبارية وأجرت لقاء مع فارس الأمسية، وقد عبر من خلالها عن سعادته واعتزازه بالمشاركة في المناسبات الوطنية بصفة مستمرة.
- الأمسية عرضت على قناة MBC-FM في اليوم الوطني
- وسيتم عرضها على قناة شاهد قريباً.