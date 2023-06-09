"الأرصاد": ارتفاع ملموس في درجات الحرارة على مكة والمدينة وتبوك والشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يطرأ ارتفاعٌ ملموسٌ في درجات الحرارة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، والمنطقة الشرقية، في حين ما تزال الفرصة مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، كما يستمر تأثير العوالق الترابية على أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض، وأجزاء من جنوب المملكة.