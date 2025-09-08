جريمة مقتل محمد القاسم.. المتهم الرئيسي ينكر ويدّعي الدفاع عن النفس والثاني يقر بمساعدته على ارتكاب الجريمة

يُذكر أن القاسم تعرض للطعن بسكين، أثناء وجوده في مهمة دراسية في كامبريدج لمدة 10 أسابيع، ووجهت السلطات البريطانية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 21 عاماً، من كامبريدج، بجريمة القتل وحيازة سكين في مكان عام، كما تم إلقاء القبض على اثنين آخرين، للاشتباه في تقديمهما المساعدة للجاني.