جريمة مقتل محمد القاسم.. المتهم الرئيسي ينكر ويدّعي الدفاع عن النفس والثاني يقر بمساعدته على ارتكاب الجريمة

كشفت تقارير إخبارية بأن المتهم الرئيس في قضية مقتل الطالب محمد القاسم مثل أمام المحكمة، حيث أنكر التهمة الموجهة إليه وادعى أن ما قام به كان بدافع الدفاع عن النفس، فيما اعترف المتهم الثاني بمساعدته على ارتكاب الجريمة.
وقرر القاضي إبقاء المتهمين رهن الاحتجاز إلى حين موعد المحاكمة المقرر عقدها في شهر فبراير المقبل، وذلك في إطار استكمال الإجراءات القضائية للنظر في تفاصيل القضية التي أثارت الرأي العام.
ويواجه المتهم بقتل المبتعث محمد القاسم، البالغ من العمر 20 عامًا، تهمتَي القتل العمد وحيازة سلاح حادّ، أمام محكمة كامبريدج كراون في المملكة المتحدة.
وجرى توجيه التهمتين للقاتل من قِبل الشرطة في اليوم الثاني لارتكابه جريمة قتل المبتعث القاسم.
وسوف تستمر في إجراءاتها تجاه القاتل، سواء أنكر أم اعترف بارتكابه جريمة القتل بحق المبتعث السعودي، وذلك لحين بدء محاكمته بشكل رسمي في فبراير المقبل.
يُذكر أن القاسم تعرض للطعن بسكين، أثناء وجوده في مهمة دراسية في كامبريدج لمدة 10 أسابيع، ووجهت السلطات البريطانية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 21 عاماً، من كامبريدج، بجريمة القتل وحيازة سكين في مكان عام، كما تم إلقاء القبض على اثنين آخرين، للاشتباه في تقديمهما المساعدة للجاني.