"إغاثي الملك سلمان" يوزع 185 سلة غذائية في مدينة "فوشكرويا" بألبانيا

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 185 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مدينة فوشكرويا بجمهورية ألبانيا، استفاد منها 925 فردًا بواقع 185 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة "إطعام" الرمضاني في ألبانيا للعام 1445.
يُذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع 5.300 سلة غذائية في 35 محافظة ألبانية يستفيد منها الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة في شتى بقاع الأرض والتخفيف من معاناتهم.