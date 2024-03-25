"إغاثي الملك سلمان" يوزع 185 سلة غذائية في مدينة "فوشكرويا" بألبانيا

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 185 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مدينة فوشكرويا بجمهورية ألبانيا، استفاد منها 925 فردًا بواقع 185 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة "إطعام" الرمضاني في ألبانيا للعام 1445.