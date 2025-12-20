غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال.. المرور السعودي يحذّر من عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها

حذّر المرور السعودي من عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها، مؤكدًا أن هذا السلوك يُعد تهورًا جسيمًا قد يودي بحياة قائد المركبة ومن معه، خصوصًا مع التقلبات الجوية وهطول الأمطار.
وأوضح أن المجازفة بعبور مجاري السيول تشكّل خطرًا مباشرًا على السلامة العامة، داعيًا قائدي المركبات إلى الالتزام بتعليمات السلامة المرورية، وعدم المجازفة بعبور الأودية والشعاب تحت أي ظرف، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.
وبيّن المرور أن الأنظمة المرورية تنص على فرض غرامات مالية بحق المخالفين، تتراوح بين 5,000 و10,000 ريال، مشددًا على أن السلامة تأتي في مقدمة الأولويات، وأن الالتزام بالتعليمات يسهم في الحد من الحوادث والخسائر البشرية.