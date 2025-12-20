غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال.. المرور السعودي يحذّر من عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها

وأوضح أن المجازفة بعبور مجاري السيول تشكّل خطرًا مباشرًا على السلامة العامة، داعيًا قائدي المركبات إلى الالتزام بتعليمات السلامة المرورية، وعدم المجازفة بعبور الأودية والشعاب تحت أي ظرف، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.