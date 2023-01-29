"البديوي" يباشر عمله أمينًا عامًّا لمجلس التعاون من أول فبراير.. سيرة حافلة و"الحجرف" يرحّب

ووفق الموقع الرسمي لـ"مجلس التعاون"؛ فـ"البديوي" من مواليد 22 فبراير 1968م، وحصل على درجة دبلوم في الدراسات الدبلوماسية من جامعة أوكسفورد- إنجلترا في عام 1993م، وبكالوريوس إعلام من جامعة يوتاه- الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1991م، وقد شغل عدة مناصب دبلوماسية منها: سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية أغسطس خلال الفترة 2022- 2023م، وسفير غير مقيم لدى دوقية لوكسمبورغ الكبرى أكتوبر خلال الفترة 2017- 2022، ورئيس بعثة دولة الكويت لدى الاتحاد الأوروبي فبراير خلال الفترة 2017- 2022، ورئيس بعثة دولة الكويت لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) ديسمبر خلال الفترة 2016- 2022، وسفير دولة الكويت لدى مملكة بلجيكا نوفمبر خلال الفترة 2016- 2022، وسفير دولة الكويت لدى جمهورية كوريا نوفمبر خلال الفترة 2013- 2016، ونائب مدير إدارة مكتب الوكيل بوزارة الخارجية خلال الفترة 2012- 2013م، ونائب رئيس بعثة سفارة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة أكتوبر عام 2011م، كما عُيّن كمستشار في سفارة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية مايو عام 2007م، كما تم تعينه بسفارة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو عام 2001م، وتم تعينه بسفارة دولة الكويت لدى النمسا والبعثة الدائمة لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في فيينا خلال الفترة 1997- 2001م، كما عُين بسفارة دولة الكويت لدى اليابان خلال الفترة 1993- 1997م، وقد انضم لوزارة الخارجية برتبة ملحق دبلوماسي في مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الكويت عام 1992م، كما شارك في عدة مشاركات دولية؛ منها العضوية في وفد دولة الكويت في اجتماعات الدورة السادسة والعشرين للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي التي عُقدت في مدينة بروكسل فبراير عام 2022م، ورئيس وفد دولة الكويت في الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين حول الوضع الإنساني في اليمن الذي نظّمه الاتحاد الأوروبي يونيو عام 2021م، ورئيس وفد دولة الكويت في المؤتمر الدولي للمانحين حول ألبانيا الذي نظمه الاتحاد الأوروبي، ورئيسًا لوفد دولة الكويت في اجتماع كبار المسؤولين حول الوضع الإنساني في اليمن الذي نظّمه الاتحاد الأوروبي فبراير عام 2020م، ورئيس وفد دولة الكويت في الاجتماع الثاني للمراجعة السنوية لأعمال مركز الناتو الإقليمي لدول مبادرة إسطنبول للتعاون (ICI) الذي نظمه حلف الناتو نوفمبر عام 2019م، ورئيسًا لوفد دولة الكويت في مؤتمر التضامن الدولي حول لاجئي فنزويلا وأزمة المهاجرين الذي نظّمه الاتحاد الأوروبي أكتوبر 2019م، ورئيس وفد دولة الكويت في اجتماع لجنة الاتصال الخاصة (AHLC)- على مستوى كبار المسؤولين الذي نظمه الاتحاد الأوروبي أبريل عام 2019م، ورئيس وفد دولة الكويت في منتدى الشراكة الصومالية (اجتماع وزاري) الذي نظمه الاتحاد الأوروبي يوليو عام 2018م، ورئيس وفد دولة الكويت في المؤتمر الدولي لضحايا العرق والعنف الديني الذي نظمه الاتحاد الأوروبي مايو عام 2018م، ورئيس وفد دولة الكويت في المنتدى الاقتصادي الكويتي (Kuwait Vision 2035)- بروكسل فبراير عام 2018م، ورئيس وفد دولة الكويت في الاجتماع الطارئ للجنة الاتصال الخاصة الذي نظمه الاتحاد الأوروبي، ورئيسًا لوفد دولة الكويت في المجموعة الاستشارية للسياسات بين أعضاء مبادرة إسطنبول (ICI) والدول الحلفاء في الناتو الذي نظمه حلف الناتو- الكويت يناير عام 2018م، ورئيس وفد دولة الكويت في المجموعة الاستشارية للسياسات بين أعضاء مبادرة إسطنبول (ICI) والدول الحلفاء في الناتو الذي نظمه حلف الناتو- الدوحة نوفمبر عام 2016م، ورئيس وفد دولة الكويت في مؤتمر بروكسل حول أفغانستان الذي نظّمه الاتحاد الأوروبي أكتوبر عام 2016م، ورئيس الوفد الكويتي في منتدى المياه الذي نظمته وزارة خارجية جمهورية كوريا أبريل عام 2016م، ورئيس وفد دولة الكويت في المؤتمر الـ14 لجمهورية كوريا والأمم المتحدة المشترك حول قضايا نزع السلاح وعدم الانتشار ديسمبر عام 2015م، ورئيس وفد دولة الكويت في المنتدى الاقتصادي الكويتي- الكوري بمركز التجارة العالمي بسيئول نوفمبر عام 2015م، كما شارك في المنتدى الـ12 للتعاون بين كوريا والشرق الأوسط بعنوان "شراكة من أجل السلام.. الرخاء والشعب" الذي نظّمته وزارة خارجية جمهورية كوريا أكتوبر عام 2015م، ورئيس وفد دولة الكويت في المؤتمر الـ13 لجمهورية كوريا والأمم المتحدة المشترك حول قضايا نزع السلاح وعدم الانتشار ديسمبر عام 2014م، ورئيس وفد دولة الكويت لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات الذي استضافته وزارة خارجية جمهورية كوريا أكتوبر عام 2014م، ورئيس وفد الكويت للاجتماع رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الذي نظمته وزارة خارجية جمهورية كوريا أكتوبر عام 2014م، ومتحدث في مؤتمر التعاون 2014 حول الصناعة الدفاعية بين جمهورية كوريا ومجلس التعاون لدول الخليج العربي أكتوبر عام 2014م، ورئيسًا لوفد دولة الكويت في اجتماع مجموعة العمل حول سوريا الذي نظّمته وزارة الخارجية الكورية ديسمبر عام 2013م، كما شارك في المؤتمر الـ12 لجمهورية كوريا والأمم المتحدة المشترك حول قضايا نزع السلاح وعدم الانتشار نوفمبر عام 2013م، وعضو فريق دولة الكويت للمفاوضات بشأن اتفاقية التجارة والاستثمار مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة خلال الفترة 2003- 2008م، وعضو وفد دولة الكويت للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الفترة 1997- 2000م، وعضو وفد دولة الكويت لدى منظمة التنمية الصناعية التابعة للأمم المتحدة خلال 1997- 1999م، وعضو وفد دولة الكويت لقمة حركة عدم الانحياز عام 1992، وقد منح الأستاذ جاسم محمد البديوي بعدة جوائز؛ منها جائزة التميز لعام 2014 من الجمعية الآسيوية مركز كوريا في عام 2015م، وجائزة أفضل سفير من البرلمان الكوري في عام 2014.