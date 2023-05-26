دراسة ينفّذها معهد الأمير سلطان لأبحاث البيئة.. بهدف حصد وخزن مياه الأمطار والسيول في واديي فاطمة والليث

وأكّد المشرف على معهد الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء الدكتور عبدالملك بن عبدالرحمن آل الشيخ، نجاح الأساليب المطورة في تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار والحد من تبخرها من أحواض السدود القائمة، حيث تم تخزينها في الطبقات الجوفية السطحية؛ ما أسهم في رفع منسوب المياه في المزارع المجاورة وتحسين نوعيتها وانخفاض ملوحتها، إلى جانب إنشاء الغدران الاصطناعية بالقرب من مجاري السيول بغية الحد من مخاطر الفيضانات وآثارها السلبية، وتحويل المياه من الوادي إلى هذه الغدران؛ للاستفادة منها بدلاً من ضياعها بالانتشار.