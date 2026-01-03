شركة "ساعي" توقّع اتفاقية تسويق مع "لقاء" الصينية لأول مشروع سكني في الرياض

وقّعت شركة ساعي للتسويق العقاري اتفاقية تعاون وتسويق مع شركة لقاء العقارية الصينية لتسويق أول مشاريعها السكنية في مدينة الرياض، في خطوة استراتيجية تعكس تنامي ثقة المستثمرين الأجانب في السوق العقاري السعودي، وتمثل أول دخول رسمي لشركة لقاء إلى سوق التطوير العقاري في العاصمة.
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور الرئيس التنفيذي لشركة ساعي عبدالله السنيدي، ونظيره في شركة لقاء قوانغ هوي تشاو، وذلك ضمن توجه متزايد من الشركات الأجنبية للاعتماد على الشركات الوطنية المتخصصة القادرة على فهم السوق المحلي وإدارة عمليات التسويق والبيع بكفاءة عالية.
وتأتي هذه الشراكة في ظل النمو المتسارع الذي يشهده القطاع العقاري في المملكة، مدفوعًا بحزمة من الإصلاحات التنظيمية والمبادرات المحفزة للاستثمار، ما جعل السوق السعودي وجهة جاذبة للمطورين والمستثمرين الدوليين. وقد اختارت شركة لقاء العقارية الصينية شركة ساعي شريكًا تسويقيًا لما تمتلكه من خبرة طويلة في تسويق المشاريع السكنية، وإدارة إطلاقها التجاري، وبناء استراتيجيات تسويق متكاملة تعتمد على تحليل بيانات السوق وفهم سلوك العملاء.
ويُعد هذا المشروع أول مشروع سكني تطلقه شركة لقاء العقارية الصينية في مدينة الرياض، ما يعكس حجم الثقة التي توليها الشركة للبيئة الاستثمارية في المملكة، وللكفاءات الوطنية القادرة على قيادة عمليات التسويق وتحقيق المستهدفات البيعية.
وتنتمي شركة لقاء العقارية إلى مجموعة ياشين التي تأسست عام 2003، وتُعد من المجموعات الرائدة في قطاع التطوير العقاري والإنشاءات، حيث تحمل المجموعة الدرجة الأولى في تطوير العقارات، والدرجة الأولى في المقاولات والإنشاءات، كما سبق لها الحصول على الدرجة الأولى في إدارة الممتلكات. ومنذ تأسيسها، حصدت المجموعة العديد من الجوائز وشهادات التقدير نظير جودة مشاريعها وتميز أدائها.
وحتى اليوم، قامت المجموعة بتطوير أكثر من 60 مشروعًا عقاريًا بمساحة إجمالية تتجاوز 12 مليون متر مربع، وبنسبة إنجاز وجودة بلغت 100%، ما يعكس سجلًا حافلًا بالنجاحات والخبرة المتراكمة في قطاع التطوير العقاري.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز حضور المشروع في السوق العقاري بالرياض عبر نماذج تسويق حديثة، وحملات رقمية وميدانية متقدمة، وتحليل احتياجات العملاء، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء التسويقي، وتنشيط حركة العرض والطلب في الأحياء الواعدة بالعاصمة.
وتعكس هذه الاتفاقية الدور المتنامي الذي تقوم به شركة ساعي، ليس فقط كشركة تسويق عقاري، بل كشريك استراتيجي للمطورين المحليين والدوليين، من خلال تقديم حلول متكاملة تشمل الدراسات التسويقية، وإدارة الحملات الإعلانية، وتنظيم إطلاق المشاريع، وإدارة فرق المبيعات.