شركة "ساعي" توقّع اتفاقية تسويق مع "لقاء" الصينية لأول مشروع سكني في الرياض

وتنتمي شركة لقاء العقارية إلى مجموعة ياشين التي تأسست عام 2003، وتُعد من المجموعات الرائدة في قطاع التطوير العقاري والإنشاءات، حيث تحمل المجموعة الدرجة الأولى في تطوير العقارات، والدرجة الأولى في المقاولات والإنشاءات، كما سبق لها الحصول على الدرجة الأولى في إدارة الممتلكات. ومنذ تأسيسها، حصدت المجموعة العديد من الجوائز وشهادات التقدير نظير جودة مشاريعها وتميز أدائها.