أهالي تبوك وزوّارها يتتبعون توقعات الطقس مستبشرين بـ "الأبيض".. الثلوج تزيد جبال اللوز جمالاً

استبشر أهالي منطقة تبوك وزائروها بجمال تساقط الثلوج على مرتفعات جبل اللوز، وشكّلت المناطق التي زادها الثلج جمالاً على جمالها الطبيعي وجهةً سياحية للجميع.
ووثّقت وكالة الأنباء السعودية بمنطقة تبوك تساقط الثلوج، والحالة المناخية التي تمر بها المنطقة منذ مساء أمس، حتى صباح اليوم، وسط وجود الجهات الحكومية المعنية.
وتُعد منطقة تبوك وجهةً سياحية مُثلى في لحظات تساقط الثلوج على قمم جبالها ويحرص السياح بكل فئاتهم وأعمارهم على تتبع التوقعات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد في هذه الفترات المتمثلة بتساقط الثلوج وهطول الأمطار على المنطقة للاستمتاع بروعة المشاهد وتوثيق اللحظات والتقاط الصور والمقاطع.