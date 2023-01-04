أهالي تبوك وزوّارها يتتبعون توقعات الطقس مستبشرين بـ "الأبيض".. الثلوج تزيد جبال اللوز جمالاً

ووثّقت وكالة الأنباء السعودية بمنطقة تبوك تساقط الثلوج، والحالة المناخية التي تمر بها المنطقة منذ مساء أمس، حتى صباح اليوم، وسط وجود الجهات الحكومية المعنية.