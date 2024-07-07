وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدّم خدماتها في 21 موقعاً حول المملكة

فيما تقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة عسير خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز الحمضة ولمدة ثلاثة أيام، وللرجال في مقر قيادة حرس الحدود بمركز القحمة لمدة يومين، وللنساء في مكتب إشراف التعليم بمحافظة النماص، ويوم الإثنين تقدّم الخدمة في مستشفى النماص العام لمدة يوم واحد لكل منهما، فيما تقدّم الخدمة يوم الأربعاء في محافظة تنومه لمدة يومين.