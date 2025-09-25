مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينهي معاناة مراجع بعملية تصحيحية لجراحة سمنة سابقة

وأوضح أن الفريق الطبي أجرى عدة فحوصات دقيقة ، كالأشعة المقطعية والملونة والمنظار، إضافة إلى تحاليل مخبرية، وقد أظهرت النتائج أن المراجع يعاني من قرحة في رأس المعدة، ولم تستجب للعلاج اللاجراحي. فتم إخضاعه لعملية منظار تم فيها استئصال منطقة القرحة، وتغيير العملية إلى تحويل مسار كلاسيكي، وقد تكللت ولله الحمد بالنجاح التام.