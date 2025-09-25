مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينهي معاناة مراجع بعملية تصحيحية لجراحة سمنة سابقة

أنهى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر معاناة مراجع، كان قد أجرى عملية تكميم معدة منذ "3" سنوات في مستشفى آخر، وأصيب بعدها بقرحة المعدة، وظل يعاني لفترة طويلة من تبعاتها، وأخضعه فريق طبي قاده د. خالد مرزا استشاري جراحة السمنة لعملية منظار متقدمة أنهت معاناته.
وقال د. مرزا أن المراجع وعمره "22" عام قَدِم إلى المستشفى بعدما ازدادت حدة الأعراض لديه في الآونة الأخير، حيث كان يشتكي من ألم حارق في المنطقة ما بين عظم الصدر والسرة، بالإضافة إلى الشعور بالامتلاء والانتفاخ، وعسر الهضم، وكذلك الغثيان والقيء، وفقدان الشهية والوزن.
وأوضح أن الفريق الطبي أجرى عدة فحوصات دقيقة ، كالأشعة المقطعية والملونة والمنظار، إضافة إلى تحاليل مخبرية، وقد أظهرت النتائج أن المراجع يعاني من قرحة في رأس المعدة، ولم تستجب للعلاج اللاجراحي. فتم إخضاعه لعملية منظار تم فيها استئصال منطقة القرحة، وتغيير العملية إلى تحويل مسار كلاسيكي، وقد تكللت ولله الحمد بالنجاح التام.
وأوضح د. مرزا الذي يرأس الاتحاد الفدرالي العالمي لجراحات السمنة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن المراجع نُقل إلى غرفة التنويم وتحسنت حالته بسرعة مع الرعاية الطبية الحثيثة، وغادر المستشفى بحالة صحية ممتازة، حيث تخلص من كافة الأعراض التي عانى منها.
مضيفاً أن تحديث المعايير الخاصة بجراحات السمنة، وتنامي الوعي الصحي، أدى إلى زيادة الإقبال على جراحات السمنة، وتبعاً لذلك ارتفعت عدد العمليات التصحيحية التي وصفها د. مرزا بالمتقدمة جداً، مشدداً على ضرورة اجراءها في مراكز متطورة، وتحت اشراف جراحين أصحاب خبرة عالية ، منبهاً إلى أن اختيار العملية التصحيحية المناسبة يعد من العوامل المهمة في نجاحها.
الجدير بالذكر أن مركز علاج السمنة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، معتمد دولياً كمركز متخصص في علاج السمنة من قِبل الجمعية الأمريكية للاعتماد الجراحي SRC، ونجح في إنهاء معاناة عدد كبير من حالات السمنة المعقدة، وكذلك في إجراء العمليات التصحيحية لجراحات سمنة سابقة تفتقر إلى الدقة، وذلك عبر خيارات علاجية متنوعة، بأيدي كفاءات طبية متميزة.