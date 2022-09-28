للسعوديين.. السفارة البريطانية والمجلس الثقافي يطلقان جوائز خريجي الدراسة في "بريطانيا"

أطلقت السفارة البريطانية والمجلس الثقافي البريطاني بالرياض اليوم، وللعام التاسع على التوالي، برنامج جوائز خريجي الدراسة في جامعات المملكة المتحدة، وفتحت منصة تقديم الطلبات؛ حيث يتم الاحتفاء بالإنجازات المتميزة للسعوديين خريجي الجامعات البريطانية.
وتقدم الجوائز للخريجين السعوديين الذين درسوا في جامعات المملكة المتحدة أو في مؤسسة معترَف بها رسميًّا للدراسة على مستوى جامعات المملكة المتحدة، لمدة لا تقل عن فصل دراسي أو نصف عام أكاديمي، أو الذين حصلوا على درجة علمية كاملة كمؤهل جامعي (أو أعلى) خلال آخر 15 عامًا.
ويمكن للخريجين التقدم للحصول على جوائز خريجي الدراسة في المملكة المتحدة للعام 2022- 2023 ضمن أربع فئات تشمل مجموعة واسعة من الخبرات والمهن وتعكس الموضوعات الدولية ذات الأولوية. هذه الفئات هي:
• جائزة العلوم والاستدامة
• جائزة الثقافة والإبداع
• جائزة العمل الاجتماعي
• جائزة الأعمال والابتكار
وتقديم الطلبات مفتوح حاليًا، وينتهي في 28 أكتوبر 2022. وسيتم ترشيح كل المتقدمين المؤهلين لجوائز الخريجين الوطنية في المملكة وجوائز الخريجين العالمية.
ويمكن معرفة التفاصيل والتقدم للحصول على الجوائز عبر الرابط التالي https://saudiarabia.britishcouncil.org
وإرشادات الفيديو متاحة هنا https://study-uk.britishcouncil.org-
ومن جانبها قالت "آنا والترز"، القائم بالأعمال في السفارة البريطانية: "يعد التعليم محركًا قويًّا للتطور والنجاح. ويسعدني أن الخريجين السعوديين يستخدمون تعليمهم الجامعي في المملكة المتحدة لتحقيق نجاح اقتصادي وتأثير اجتماعي من خلال عملهم في المملكة. وتُكَرّم جوائز الخريجين في المملكة المتحدة مواهبهم ومساهمتهم المتميزة. ويسعدني اليوم إطلاق جوائز.
ونحن نشجع على تقديم الطلبات من أي من السعوديين -رجالًا ونساء- من خريجي الجامعات البريطانية والذين قدموا مساهمة متميزة في مجالهم؛ ففي كل عام نتلقى مجالات تطبيقية ممتازة. ونحن متحمسون للغاية لمعرفة من سيتقدم هذا العام، ونتطلع إلى الاحتفال بإنجازاتهم المتميزة"، كما قالت "آيلي كينيدي ماكلين"، مديرة المجلس الثقافي البريطاني في المملكة: "الفائزون بالجوائز والمتأهلون للتصفيات النهائية هم قادة في مجالاتهم استخدموا خبرتهم في الدراسة في إحدى جامعات المملكة المتحدة؛ لتقديم مساهمة إيجابية لمجتمعاتهم وصناعاتهم والبلدان".