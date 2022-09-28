للسعوديين.. السفارة البريطانية والمجلس الثقافي يطلقان جوائز خريجي الدراسة في "بريطانيا"

وتقدم الجوائز للخريجين السعوديين الذين درسوا في جامعات المملكة المتحدة أو في مؤسسة معترَف بها رسميًّا للدراسة على مستوى جامعات المملكة المتحدة، لمدة لا تقل عن فصل دراسي أو نصف عام أكاديمي، أو الذين حصلوا على درجة علمية كاملة كمؤهل جامعي (أو أعلى) خلال آخر 15 عامًا.