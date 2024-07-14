48 مئوية.. هذه المدينة سجلت أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة وتمتد الى مكة المكرمة.