48 مئوية.. هذه المدينة سجلت أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد أعلى درجات الحرارة المسجلة اليوم الأحد 14/ 7/ 2024م.
وقال المركز في "إنفوجرافيك"، عبر منصة "إكس": إن الأعلى حرارة في المملكة اليوم، في مناطق: الأحساء بـ 48 درجة مئوية، والدمام وينبع بـ47 مئوية، والرياض وشرورة ومكة المكرمة بـ 46 مئوية، ووادي الدواسر بـ 45 مئوية.
وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة وتمتد الى مكة المكرمة.
في حين يستمر الطقس حاراً إلى شديد الحرارة مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، وكذلك في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها.