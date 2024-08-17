البريد السعودي "سُبل" يشارك بإيصال الكتب المدرسية لمدارس التعليم العام

يأتي ذلك في إطار الشراكة بين وزارة التعليم ومؤسسة البريد السعودي "سبل"؛ إذ جرى إيصال ما يزيد على 59 ألف طرد من الكتب المدرسية في 150 مدينة ومحافظة بمختلف أنحاء السعودية.