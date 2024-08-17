البريد السعودي "سُبل" يشارك بإيصال الكتب المدرسية لمدارس التعليم العام

شارك البريد السعودي "سبل" في إيصال الكتب المدرسية لمختلف المدارس في أنحاء السعودية ضمن خطة زمنية محددة؛ وذلك استعدادًا لبداية العام الدراسي 1446هـ- 2024م.
يأتي ذلك في إطار الشراكة بين وزارة التعليم ومؤسسة البريد السعودي "سبل"؛ إذ جرى إيصال ما يزيد على 59 ألف طرد من الكتب المدرسية في 150 مدينة ومحافظة بمختلف أنحاء السعودية.
وتستهدف الشراكة بين الجانبين تقديم خدمات نقل وإيصال الكتب المدرسية طبقًا لأفضل معايير الجودة والموثوقية العالمية، وذلك من خلال أسطول نقل متكامل ومجهز بأحدث التقنيات من مركبات أسطول الميل الأخير.
ويسعى البريد السعودي "سبل" لتحقيق مستهدفاته الاستراتيجية ليصبح الجهة الرائدة والخيار الاستراتيجي الأول للقطاعات الحكومية والخاصة، كمشغل وطني يمتاز بإمكانات عالية في تقديم الخدمات البريدية والممكنات اللوجستية على مستوى المنطقة.