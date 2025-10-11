267 مبتعثًا ومبتعثة سعوديون يدرسون تخصصات الفضاء في نخبة الجامعات الأمريكية

وأوضحت الملحقية أن برامج المبتعثين تشمل طيفًا واسعًا من المسارات، من بينها: هندسة الطيران والفضاء، وعلوم وهندسة الفضاء، والفيزياء والفلك، والفيزياء الفلكية، واستكشاف الأرض والفضاء، وإدارة وعمليات الفضاء الجوي، وأمن الفضاء الجوي، وعمليات الفضاء، إلى جانب مسارات مهنية متقدمة في الطيران الاحترافي وإدارة الطيران.