"تحالف إستراتيجي بين "عمار القابضة" و"ماهيشواري" الهندية لتوسيع نطاق أعمال التعدين في المملكة

وفي تصريحٍ له، أكَّد عبد الهادي بن فهد القحطاني، رئيس مجلس إدارة شركة عمار القابضة، أن هذا التحالف سيساهم في تطوير قطاع التعدين، وتحقيق أهداف رؤية 2030. وقال: "من خلال خبراتنا المحلية، وإمكانيات شريكنا الهندي، ستقدِّم شركتنا المتخصصة في الخدمات التعدينية، خدماتٍ عالية الجودة، تُلبِّي احتياجات السوق، وتدعم مسيرة التنمية المستدامة."