"تحالف إستراتيجي بين "عمار القابضة" و"ماهيشواري" الهندية لتوسيع نطاق أعمال التعدين في المملكة

أعلنت شركة "عمار القابضة" عن إبرامها تحالفًا إستراتيجيًّا مع شركة "ماهيشواري" الهندية، إحدى الشركات الرائدة في قطاع التعدين. ويهدف هذا التحالف إلى تأسيس شركة متخصصة في الخدمات التعدينية؛ لتقديم خدماتٍ جيولوجيةٍ وتعدينيةٍ متطوِّرة في المملكة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
وفي تصريحٍ له، أكَّد عبد الهادي بن فهد القحطاني، رئيس مجلس إدارة شركة عمار القابضة، أن هذا التحالف سيساهم في تطوير قطاع التعدين، وتحقيق أهداف رؤية 2030. وقال: "من خلال خبراتنا المحلية، وإمكانيات شريكنا الهندي، ستقدِّم شركتنا المتخصصة في الخدمات التعدينية، خدماتٍ عالية الجودة، تُلبِّي احتياجات السوق، وتدعم مسيرة التنمية المستدامة."
وأضاف القحطاني: "يأتي هذا التحالف في إطار سعينا الدائم للتوسُّع في الأسواق الجديدة، واقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة، والاستفادة من الموارد الطبيعية في المملكة، والمساهمة في بناء مستقبلٍ واعدٍ." ويُتابع: "نطمح من خلال شركتنا المتخصصة في الخدمات التعدينية؛ لأن نكون في صدارة شركات الخدمات الجيولوجية والتعدينية في المملكة بحلول عام 2030، من خلال الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة والاستدامة".
جدير ٌبالذِّكْر أن رؤية المملكة 2030 تستهدف زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 17 مليار دولار في عام 2019 إلى 75 مليار دولار بحلول عام 2030، عبر زيادة استثمارات الاستكشاف، والبنية التحتية، وجذب القطاع الخاص.