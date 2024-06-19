"بن عبيد": العالم بحاجة للفكر الإنساني القائم على الاعتدال والوسطية لإعادة بناء الحضارات

وتساءل الدكتور بن عبيد عن مستقبل الفكر الإنساني في غياب الاعتدال والوسطية، مؤكداً أن الحضارة التي شكلت سلم التنمية والنماء حين كانت في قاموس الإنسان، أصبحت الآن مهددة بسبب انتشار فيروس "الأنا" الذي يحارب الاعتدال والوسطية. وأوضح أن التطرف أصبح هواية تمارس ركوب الجهل في عصر مختلف، لكنه ما زال يجهل قيم الاعتدال والوسطية.