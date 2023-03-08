الكليات التقنية بالرياض الأولى في توفير الفرص الوظيفية لعام 2022

وحلت الكلية التقنية للبنين بالرياض في المركز الأول على مستوى الكليات التقنية للبنين في المملكة بعدد فرص بلغ (15505) ، وأتت الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض في المركز الأول على مستوى الكليات التقنية للبنات في المملكة بـ(1343) فرصة وظيفية وأتت الكلية التقنية للبنات بالرياض في المركز الثاني ب(840) فرصة وظيفية ، لتشكل تلك المنشآت التدريبية ما يعادل 17% من مجموع الفرص الوظيفية التي توظف بها خريجو وخريجات المؤسسة في العام الماضي 2022 والتي بلغت في مجموعها 100 ألف فرصة وظيفية.