تحت شعار "نحن أمانة".. "1700 مدرسة بالطائف" يحتفي باليوم العالمي للطفل 2025

شاركت أكثر من ربع مليون طالب وطالبة في 1700 مدرسة في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف في احتفاء وزارة التعليم باليوم العالمي للطفل تحت شعار "نحن أمانة"، والذي يوافق 20 نوفمبر 2025م،بالعديد من البرامج والفعاليات والندوات والمعارض والتي تبرز أهمية هذا اليوم وهي مناسبة سنوية تُعنى بالتعريف بحقوق الأطفال وتعزيز حمايتهم وتنميتهم، وتسليط الضوء على مسؤولية المجتمعات في توفير بيئة آمنة ومحفزة لنموهم بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية.