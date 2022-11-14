نادي الإبل يحذر من العبث ويتوعد بتطبيق العقوبات المشددة

فرض نادي الإبل، العديد من العقوبات والإجراءات؛ للكشف عن العبث في الإبل المشاركة بمنافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته المقبلة.
وتتم تلك الإجراءات عبر أحدث الأجهزة التقنية، وتُعد الأولى من نوعها لرصد كل حيل العبث وأنواعه، للقضاء على هذه الآفة الدخيلة.
وأكد النادي في أوقات سابقة، حرصه الشديد في محاربة العبث بالإبل، ومراقبة من يمتهن هذه المهنة أو يبيع أدواتها، مطالبًا بالإبلاغ عن مثل هذه السلوكيات.
وتوعد كل من يساعد في العبث بالإبل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من غير السعوديين، بالترحيل من المملكة ووضعه في القائمة السوداء بعد تطبيق العقوبة بحقه.
بدوره أكد جزاء بن عبيد الأوبيض، المشارك في المهرجان في نسخته القادمة بالفحل وإنتاجه، أن الفوز الحقيقي في المهرجان هو التشرف بلقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- فهو الشرف الذي لا يضاهيه شرف والفوز الحقيقي لكل مشارك.
وقال "بن عبيد": مهرجان الملك عبدالعزيز، وصل لمكانة عالمية يفتخر بها بفضل الله -عز وجل- ثم بفضل دعم سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، عراب الرؤيا وصانع التحولات التنموية الكبرى لجعل المملكة في مقدمة الدول الكبرى.
وأضاف: من ذلك الدعم لموروثنا الأصيل الإبل، التي وجدت كل الرعاية والعناية من سموه الكريم، حتى أصبح مهرجان الصياهد الأكبر والأشهر على العالم، بما حوته الصياهد من منشآت فاخرة وميادين عالمية تشرف عليها خبرات إدارية متميزة، وبحضور منقيات من سلالات نادرة لا توجد إلا في المملكة.