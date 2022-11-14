نادي الإبل يحذر من العبث ويتوعد بتطبيق العقوبات المشددة

وأضاف: من ذلك الدعم لموروثنا الأصيل الإبل، التي وجدت كل الرعاية والعناية من سموه الكريم، حتى أصبح مهرجان الصياهد الأكبر والأشهر على العالم، بما حوته الصياهد من منشآت فاخرة وميادين عالمية تشرف عليها خبرات إدارية متميزة، وبحضور منقيات من سلالات نادرة لا توجد إلا في المملكة.